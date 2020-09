Die Corona-Zahlen in der Steiermark steigen rasant: Am Montag waren 524 Personen infiziert, innerhalb von 24 Stunden traten 60 neue Fälle auf. Zudem ist eine 1926 geborene Frau aus dem Bezirk Leibnitz, die mit dem Corona-Virus infiziert war, gestorben. Sie ist der 160. Corona-Todesfall in der Steiermark.