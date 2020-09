Niederösterreich erstmals mit meisten Neuinfektionen

Diesmal wurden nicht in Wien die meisten Neuinfektionen verzeichnet, sondern erstmals in Niederösterreich: 181 Fälle wurden dort gemeldet - der bisherige Rekord -, in Wien waren es 172. Oberösterreich verzeichnete 66 Neuinfizierte, Vorarlberg 42 und Tirol 33. 32 neue Fälle gab es in der Steiermark, 15 in Kärnten, 14 in Salzburg und acht im Burgenland.