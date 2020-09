„Diese Absage trifft natürlich unsere mehr als hundert Mitwirkenden, sowie unsere Techniker, Toningenieure und Helfer in der Kirche besonders. Dazu kommen viele Innenstadthotels und Restaurants, die natürlich jetzt durch unsere Absage und die dadurch erfolgenden Stornierungen unserer Gäste vor einer noch schwierigeren Situation stehen. Künstlerisch wie finanziell ist diese Absage verheerend, aber wir werden 2021 unsere 30 jähriges Jubiläum nachholen, und diese so liebgewonnene Tradition für so viele Salzburger und Salzburgerinnen wieder aufleben lassen“, bilanziert Holzmann.