Spitzenplatz bei Bahn, U-Bahn und Straßenbahn

Bei Bahn, U-Bahn und Straßenbahn ist Österreich EU-Spitzenreiter. Mit rund 2300 Kilometern pro Person und Jahr werde mehr als doppelt so viel auf der Schiene gefahren wie im EU-Schnitt, der bei 1110 Kilometern liegt. Mit dem Auto legen die Menschen EU-weit im Schnitt achteinhalbmal so viele Kilometer zurück (9500). Die wenigsten Kilometer werden im Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Slowakei mit dem Auto gefahren (5220 Kilometer pro Person), die meisten in Slowenien (13.220 Kilometer).