Nur solange der Vorrat reicht! Einen Ansturm gibt es heuer in der Steiermark, wie bereits berichtet, auf die Grippeimpfung. Es wurde zwar mehr Impfstoff bestellt als in den Jahren davor - aber er wird nicht reichen. Die Stadt Graz hat bereits eine Lehre daraus gezogen: Dort will man künftig auch selbst Impfstoff besorgen.