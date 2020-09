Die Ehefrau des Ex-Fußballers Clemens Fritz, mit dem sie eine Tochter hat, sagte der „Bild“: „Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich bin froh, letztendlich doch noch rechtzeitig zum Arzt gegangen zu sein. Er bekam die Laborwerte am nächsten Morgen, als ich gerade in München gelandet bin. Hier befindet sich das Deutsche Herzzentrum. Statt zur Hochzeit in den Bergen, wo ich eigentlich hin wollte, musste ich dann sofort in die Klinik.“