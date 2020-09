Sexuelle Belästigung am Sonntag in Wolfurt im Vorarlberger Bezirk Bregenz: Eine Frau bemerkte an der Bregenzer Ache einen Mann, der - ihr zugewandt - masturbierte, ohne dabei sein Geschlechtsteil entblößt zu haben. Als die 36-Jährige daraufhin zum Handy griff, lief der Unbekannte davon. Die Polizei bittet um Hinweise.