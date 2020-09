Am 26. Oktober 2020 treten Sie voraussichtlich am Landhausplatz in Innsbruck auf. Wie gefällt es Ihnen als gebürtiger Wiener in Tirol?

Ich mag Tirol sehr gerne. Auch Innsbruck gefällt mir sehr gut, vor allem die Mischung zwischen Stadt und Berge.n In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur und genieße die Stille. Ich freue mich auch schon auf den Winter, obwohl ich nur so gut Ski fahre, wie es einem Wiener eben möglich ist (lacht).