Moukoko wurde in Kamerun geboren. Er wuchs bei seinen Großeltern in der Hauptstadt Yaounde auf, 2014 holte ihn sein Vater Joseph zu sich nach Hamburg. Zwischen 2014 und 2016 spielte er in der D-Jugend von St. Pauli. Der Verein konnte ihn aber nicht halten. Mit den Angeboten der großen Klubs für den damals erst 11(!)-Jährigen konnte St. Pauli nicht mithalten. So wechselte Moukoko nach Dortmund.