26 Boote mit Migranten sind am Sonntag auf Lampedusa eingetroffen. Allein am Sonntagabend landeten elf Boote mit circa 300 Menschen an Bord auf der süditalienischen Mittelmeerinsel, was laut den Behörden einen „Rekord“ darstelle. Im Flüchtlingslager Lampedusas befinden sich mehr als tausend Migranten.