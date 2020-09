Über eine unversperrte Eingangstür dürfte Sonntagmittag ein Einbrecher in ein Haus in St. Stefan im Rosental (Steiermark) eingedrungen sein. Ein 34-jähriger Südoststeirer, der seinen Schwiegereltern das Mittagessen bringen wollte, überraschte den Mann und schrie ihn in die Flucht. Laut Polizei könnte eine Spur zu zwei Ungarn führen.