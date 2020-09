Schlimm endete am Sonntag für eine 30-jährige Wienerin und ihren steirischen Lebensgefährten eine Alpintour am Hochblaser bei Eisenerz (Steiermark). Beim Abstieg wurde die Frau von einem faustgroßen Stein am Hinterkopf getroffen. Die Verletzte musste von einem Hubschrauber geborgen werden.