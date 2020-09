„Alles reibungslos über die Bühne gegangen“

Die Ausarbeitung eines Hygienekonzepts stellte die Verantwortlichen in diesem Jahr vor eine neue und ganz besondere Herausforderung. „Dass aber am Ende alles so reibungslos über die Bühne gegangen ist, liegt vor allem auch an der großen Disziplin und dem gegenseitigen Respekt unseres Publikums, dem ich hier einmal mehr dafür danken möchte“, so Thomas Waldner, Geschäftsführer von Pro Event Team für Wien.