Der 67-Jährige aus Reichenthal hielt sich am Sonntagabend in der Gartenhütte eines Freundes in Waldburg auf und verließ diese gegen 19.30 Uhr. Etwa zwei Stunden später kam ein weiterer Freund in die Gartenhütte. Er fragte nach dem 67-Jährigen, da er seinen abgestellten Pkw gesehen hatte.