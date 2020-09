Mit seinem ersten Grand-Slam-Sieg stieg der 27-Jährige in die nächste Liga auf, dennoch blieb er bei der kleinen „Major-Feier“ am Wochenende im Fritz in Weiden am See bescheiden. Angestoßen wurde mit Wasser, nur bei der „Champions-Torte“ konnte der Tennisstar nicht Nein sagen. „Die schmeckte unglaublich!“