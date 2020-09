Eine Warnung. Die Chaos-Saisonen 2016/17 (Platz fünf) und 2018/19 (Rang sieben) sollte sich in Hütteldorf jeder in Erinnerung rufen. Da „schmeckte“ Rapid die europäische Doppelbelastung nicht, wurde viel gejammert, blamierte man sich in der Liga. Und der echte Stress mit der Europa League geht jetzt ja erst am 22. Oktober so richtig los. In Graz war man höchstens vom 1:2 in Gent mental angeknackst, aber körperlich voll auf der Höhe. Rapid konnte im Finish sogar noch zulegen. Daher Didis Warnung!