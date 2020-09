Maccabi bestreitet am Dienstag in Tel Aviv das Hinspiel im Champions-League-Play-off gegen Red Bull Salzburg. Trotz der zahlreichen Infizierten erhielt das Team vom israelischen Gesundheitsministerium die Erlaubnis, das Training fortzusetzen, hieß es auf der Website sportsrabbi.com. Am Montag und am Dienstag sollen weitere Tests folgen. Ob die Partie wirklich stattfinden kann, ist derzeit offen.