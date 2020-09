Die beiden österreichischen Frauen-Paare waren sieglos in der Gruppenphase ausgeschieden, die übrigen beiden Herren-Duos in der ersten K.-o.-Runde. Rang drei ging an die Russinnen Nadesda Makrogusowa/Swetlana Kholomina bzw. die Italiener Paolo Nicolai/Daniele Lupo. Während es für Verge-Depre/Heidrich der erste EM-Titel ist, war es für Mol/Sörum der schon dritte EM-Triumph in Folge.