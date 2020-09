VP: Testbetrieb längst überfällig

„Längst überfällig“ sei in Innsbruck ein Pilotprojekt oder ein Testbetrieb für Busse mit alternativen Antriebsformen, erklärt dazu ÖVP-Stadtparteiobmann Christoph Appler. „Bei vielen europäischen Verkehrsbetrieben haben diese innovativen Testbetriebe schon Fahrt aufgenommen. So zum Beispiel hat die Münchener Verkehrsgesellschaft (MVG) im Sommer den neuen Elektrobus Lion’s City E von MAN als Test in ihre Flotte eingegliedert. Ziel der MVG ist es, in den nächsten zehn Jahren kein Dieselfahrzeug zu benutzen. Gerade durch den neuen Aktionsplan ,Green Deal‘ der Europäischen Union stehen die Chancen gut, Fördergelder für diese Pilotprojekte lukrieren zu können“, erklärt Appler und erinnert daran, dass die ÖVP eine nachhaltige und zukunftsweisende Flottenstrategie mit E- und Wasserstoffbussen von der IVB eingefordert hat, als im Sommer 2019 von den Grünen der Klimanotstand in Innsbruck ausgerufen wurde.