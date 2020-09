Titelverteidiger Red Bull Salzburg trifft in der 2. Runde des österreichischen Fußball-Cups auswärts auf den SKN St. Pölten! Das ergab die im Rahmen der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“ vorgenommene Auslosung. Rad-Profi Gregor Mühlberger zog mit WAC vs. SV Ried ein weiteres Bundesliga-internes Duell.