In „wilder Ehe“ lebten die drei Kleingemeinden wie berichtet schon seit Jahren zusammen. Am 1. Jänner 2022 geht die Gemeinde-Kooperation in eine Fusion über. Sofern die Gemeinderäte noch zustimmen, was angesichts der deutlichen Zustimmung zur Fusion nur noch Formsache ist. In Matrei stimmten 95 Prozent, in Pfons 61 Prozent und in Mühlbachl 77 Prozent der 2773 Wahlberechtigten für die Fusion.