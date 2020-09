Damit hat die Profi-Ladendiebin wohl nicht gerechnet: Knapp eine Woche zuvor hatte sie in einem Selbstbedienungsladen in Fischamend bereits teure Ware eingesteckt – und war dann, ohne zu bezahlen, an der Kasse vorbeigegangen. Doch die 52-jährige Täterin wurde damals bei ihrem Coup fotografiert. Dann kam die Frau wieder ins Geschäft. Aufmerksame Angestellte erkannten die Verdächtige und alarmierten sofort die Polizei. Wenig später konnten die Gesetzeshüter die mutmaßliche Serientäterin stoppen. Die Frau aus der Slowakei hat den Diebstahl schließlich gestanden – und wurde auf freiem Fuß angezeigt.