Arm in Arm sind Tadej Pogacar und Primoz Roglic nach ihrem historischen Duell auf die Tour d‘Honneur gegangen, dann hat der slowenische Nationalfeiertag auf den Champs Elysees seinen Höhepunkt gefunden! Nach einem an Dramatik kaum zu überbietenden Finale verewigte sich Pogacar, das neue Wunderkind des Radsports, als zweitjüngster Gesamtsieger in den Geschichtsbüchern der Tour de France. „Das ist unglaublich, einfach nicht zu begreifen. Es war mein Traum, einmal bei der Tour zu starten. Jetzt habe ich sie gewonnen“, sagte Pogacar.