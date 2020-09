Immer wieder kommt es auch in professionellen Einrichtungen zu Missverständnissen und auch Fehlern. Um diese Ungereimtheiten aus dem Weg zu räumen, arbeiten die Experten des Sanitätsstabs auf Hochtouren. Viele Anfragen kommen aktuell zum Thema „Recall“, also ungültige Testergebnisse. So passiert etwa im Bezirk Tulln.