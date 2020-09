„Das Geheimnis unseres Erfolges ist, dass wir nicht alle über einen Kamm scheren, sondern für jeden unserer Kursteilnehmer ein individuelles Paket schnüren“, sagt BUZ-Geschäftsführer Christian Vlasich. Stellvertretend für viele erfolgreiche Absolventen erzählt Katja Herzog ihre Geschichte. Vor rund drei Jahren machte die junge Frau in Neutal eine Umschulung zur Metalltechnikerin und wagte sich damit in einen männerdominierten Beruf. Nach ihrem Abschluss fand die Burgenländerin rasch einen Job in der Privatwirtschaft. Aber das BUZ ließ sie nicht los. Heute ist sie selbst Ausbildnerin.