In dieser Kolumne könnten ein paar ärgerliche Fehler enthalten sein: Rechtschreibfehler oder ein Rechenfehler oder ein gröberer Denkfehler. Schuld an den Fehlern ist vor allem das Rechtschreibprogramm am Computer. Oder die schlampigen Kollegen, die diese Fehler nicht ausgebessert haben. Überdies kennt sich bei den vielen Rechtschreibregeln doch keiner mehr aus. Außerdem war in der Redaktion ein ziemlicher Zeitdruck. Hat doch keiner ahnen können, dass so viel Arbeit daherkommt.