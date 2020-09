Was Kanzler Kurz vor drei Wochen versprach, ist weiter in aller Munde: Licht am Ende des Tunnels, nach schwierigem Herbst und Winter dürfen wir mit einem normalen Sommer 2021 rechnen. Wenig später versuchte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) den Kanzler noch zu toppen, als er von einer Corona-Impfung im kommenden Jänner sprach.