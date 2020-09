Aufatmen auch in der steirischen Politik

Erleichterung über den geglückten Rüstungsdeal gibt es jetzt am Bundesheer-Fliegerhorst Aigen. Auch die steirische Politik zeigt sich zufrieden - auch wenn Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer noch abwartend bleibt: „Ich bin mit Klaudia Tanner ständig in dieser Causa in Kontakt. Ich will der Pressekonferenz der Ministerin nicht vorgreifen, blicke der Entscheidung aber sehr zuversichtlich entgegen.“ Wichtig bleibe, so Schützenhöfer, dass durch die Typenentscheidung der Standort Aigen für viele Jahre abgesichert werde.