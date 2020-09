Opfer bemerkte Diebstahl nicht

Was der Libyer allerdings nicht ahnte: Spezialermittler der Bahnhofspolizei hatten ihn die ganze Zeit über per Live-Überwachungskamera im Blick. Und so wurde der mutmaßliche Trickdieb (25) am Bahnhofsausgang nicht nur von seinem Komplizen (ein 23-jähriger Palästinenser) erwartet: Fahnder legten beiden Verdächtigen die Handschellen an und übergaben das Beutestück unbeschädigt der Österreicherin. Die durch das rasche Einschreiten noch nicht einmal bemerkt hatte, dass sie ein Opfer geworden war.