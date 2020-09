Dass innerhalb der „Krone“-Community großes Vertrauen herrscht, zeigt sich darin, dass sich viele Leser bereit gefühlt haben, persönliche Erfahrungen aus ihrer eigenen Schulzeit oder der Schulzeit ihrer Kinder mit uns zu teilen. So berichtet Shadon, sie hätte ihre Tochter nach ihren persönlichen Erfahrungen in eine Privatschule versetzt. Auch Regentropfen erzählt uns von ihren negativen Erfahrungen: „Pragmatisiert darf nicht heißen, dass jemand derartig mit Kindern umgehen darf und ihnen damit das restliche Schulleben vermiest. Mein Sohn hatte eine solche Lehrerin in der Volksschule und hat noch 20 Jahre später darunter gelitten.“ Felide1 kann auf ihre Schulzeit positiv zurückblicken: „Wenn sich jemand mit dem Erlernen schwertat, so durfte er/sie sich nach der Schule oder in den Pausen an die Lehrerin wenden und es wurde noch einmal erklärt. Waren Kinder darunter, die nur gestört haben, so wurden sie in die Ecke gestellt und mussten nach Verständigung der Eltern am Nachmittag oder nach der Schule den Stoff nachholen.“