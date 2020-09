In Deutschland hat ein Vater mit seiner 16 Jahre alten Tochter sogenannte Zauberpilze konsumiert, auch bekannt als Magic Mushrooms, und die Polizei gerufen, als dem Mädchen schlecht wurde. Die 16-Jährige habe massive Kreislaufprobleme entwickelt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei von Sonntag. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.