Yamaha-Ass Maverick Vinales hat seine Poleposition perfekt ausgenützt und am Sonntag im MotoGP-Rennen beim Grand Prix der Emilia-Romagna in Misano seinen ersten Saisonsieg einfahren können! Er profitierte von einem Sturz des führenden Ducati-Fahrers Francesco Bagnaia sechs Runden vor Schluss. Dank Joan Mir (Suzuki) und Pol Espargaro (KTM) feierte Spanien auf dem Circuit an der Adriaküste einen Dreifachsieg.