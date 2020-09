Die Wiener Austria hat ihren ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison eingefahren! Die Violetten bezwangen am Sonntag vor rund 3000 Zuschauern in der Generali Arena Aufsteiger SV Ried mit 2:1 (1:0). Zweifacher Torschütze war der zuletzt in den ÖFB-Teamkader berufene Christoph Monschein, der zwei Elfmeter versenkte. Die Rieder zeigten sich kampfstark und spielten mit viel Willen, offensiv passierte aber zu wenig. Symptomatisch fiel der Gegentreffer in der 89. Minute durch ein Eigentor des eingewechselten Austria-Verteidigers Maudo Jarjue.