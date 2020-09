In der von beiden Teams vorsichtigen Anfangsphase zeigte Hartberg die einzige nennenswerte Offensivaktion. Sturm zog in der 7. Minute in den Strafraum, dort klärte Nemanja Rnic mit einer deftigen Grätsche. Nach etwa einer Viertelstunde kam mehr Bewegung in die Partie. Über links ging es auch beim WAC in der 18. Minute, Hartberg-Torhüter Rene Swete ließ sich beim Schuss von Michael Liendl aus spitzem Winkel aber nicht überraschen. Fünf Minuten später prüfte Wolfsberg-Stürmer Vizinger Swete aus der Drehung, kurz darauf wurde der Kroate an der Strafraumgrenze von Samson Tijani diskussionswürdig zu Fall gebracht. Schiedsrichter Josef Spurny ließ allerdings weiterspielen.