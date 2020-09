Der SKN St. Pölten hat seine Stellung als niederösterreichische Nummer eins in der Fußball-Bundesliga untermauert! Das Team von Coach Robert Ibertsberger fertigte eine in der Defensive extrem anfällige Admira am Sonntag in der BSFZ Arena mit 5:0 ab. St. Pölten ist damit auch nach der 2. Runde ungeschlagen und ohne Gegentor - die Admira liegt mit null Punkten und 1:9-Toren am Tabellenende. Marcel Tanzmayr krönte sein Startelf-Debüt mit einem Tor in der dritten Minute. Nach einem Doppelpack von Neo-Stürmer Alexander Schmidt (16., 29.) trugen sich auch noch Luan (39.) und Dor Hugi (68.) in die Schützenliste ein. St. Pölten ist saisonübergreifend schon sechs Partien ohne Niederlage.