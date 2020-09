Auf eBay gibt es schon Wucherpreise

Dass zum Verkaufsstart alle Interessenten eine PS5-Konsole in Händen halten werden, ist nicht sicher. Wenige Tage nachdem die großen Händler damit begonnen haben, Vorbestellungen für die neue Konsole anzunehmen, ist die PS5 vielerorts auch schon wieder ausverkauft. Auf eBay nutzen findige Händler mit aufrechter Vorbestellung das große Interesse an der PS5, um sie zu Wucherpreisen an den Mann zu bringen.