Paradox Interactive hat einen neuen Trailer zum kommenden Mafia-Taktikspiel „Empire of Sin“ veröffentlicht. Der interessante Strategietitel, der auf den ersten Blick ein wenig an ein „XCOM“ in der Welt des organisierten Verbrechens erinnert, soll noch 2020 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Den konkreten Veröffentlichungstermin haben die Entwickler allerdings noch nicht verraten.