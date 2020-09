Polizisten stellte am Sonntag kurz nach Mitternacht im Zuge einer Fußstreife durch die Altstadt in Linz eine Schlägerei fest. Bei dieser attackierten zwei Brüder, 24 und 28 Jahre alt, einen 21-Jährigen. Die Beamten schritten sofort ein und versuchten die Kontrahenten, alle drei kommen aus Linz, zu trennen. Dabei wollte einer von ihnen noch auf das am Boden liegende Opfer eintreten. Die Polizisten verhinderten das, woraufhin der Mann nun auf sie losging. Er versuchte einem Beamten einen Faustschlag ins Gesicht zu versetzten und wollte anschließend flüchten.