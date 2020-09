Rosafarbene Delfine kommen wegen des reduzierten Schiffsverkehrs in der Corona-Krise wieder in die Gewässer um Hongkong zurück. Rund um die chinesische Sonderverwaltungsregion drängen sich normalerweise Containerschiffe und Fähren. Nun wird der in der Region selten gewordene Meeresbewohner immer häufiger gesichtet.