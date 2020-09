Das sind die Standorte

Bildungsregion Gmunden-Vöcklabruck: VS Desselbrunn, VS Tiefgraben-St. Lorenz (Mondsee), VS 1 Vöcklabruck, VS Unterach, MS Frankenburg

Bildungsregion Innviertel: VS Mattighofen, VS St. Peter am Hart, VS 3 Riedbergschule Ried im Innkreis, MS Braunau

Bildungsregion Linz:VS Doppl (Leonding), VS Enns, VS Hart (Leonding), BG/BRG Körnerstraße, BR/BRG Khevenhüllerstraße, Kreuzschwestern-Gymnasium, Private Praxismittelschule der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, MS 27 Dornacherstraße, BRG Aubrunnerweg, MS St. Florian bei Linz, MS Traun, MS Neuhofen an der Krems

Bildungsregion Mühlviertel: VS Weitersfelden, VS Altenfelden, VS Kirchberg ob der Donau, VS Bad Zell, Sportmittelschule Bad Kreuzen, BG/BRG Rohrbach-Berg, MS Rohrbach-Berg, MS Gramastetten

Bildungsregion Steyr-Kirchdorf: VS Inzersdorf im Kremstal, VS Micheldorf, VS Sierninghofen, VS Wolfern, BRG Steyr, Private Mittelschule St. Anna in Steyr

Bildungsregion Wels-Grieskirchen-Eferding: VS 2 Wels Stadtmitte, VS Süd Eferding, VS Hartkirchen, VS Bad Schallerbach,MS 2 Grieskirchen, MS St. Agatha, MS 2 Marchtrenk