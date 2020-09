Dejan Ljubicic sprach ebenfalls Klartext über die anfangs blutleeren Grün-Weißen. „Erste Halbzeit war das viel zu wenig von uns. Wir haben uns versteckt, haben wenige Zweikämpfe gewonnen“, sagte der Kapitän. Kann eventuell der Schmerz nach der 1:2-Niederlage bei KAA Gent noch zu tief in den Knochen gesteckt haben? Kühbauer meinte auf die Frage, ob seine Spieler Sturm nach dem Match am Dienstag möglicherweise unterschätzt haben: „Wir müssen in Österreich jeden Gegner respektieren. Wir müssen nicht nur im Europacup performen, sondern auch in Graz und nächste Woche in St. Pölten.“