Gegen Stadtrivale West Ham bescherte Edward Nketiah den Nord-Londonern am Samstag in der 86. Minute einen 2:1-Heimsieg. Alexandre Lacazette hatte die „Gunners“ in der 25. Minute in Führung gebracht, Michail Antonio glich kurz vor der Pause für die Gäste aus. Punktegleich mit Everton ist Arsenal aktuell Zweiter.