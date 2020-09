Rafael Nadal ist bei seinem Comeback auf der Tennis-ATP-Tour beim Masters-1000-Event in Rom im Viertelfinale ausgeschieden. Die Highlights der Sensation sehen Sie hier im Video. Der Weltranglistenzweite, der bei den US Open noch pausiert hatte, unterlag am Samstag nach hartem Kampf dem stark aufspielenden Argentinier Diego Schwartzman (gilt als guter Freund von Thiem) mit 2:6,5:7. Die Nummer acht des Turniers bekommt es im Halbfinale mit dem Kanadier Denis Shapovalov zu tun.