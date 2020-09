In der Gesamtwertung führt nach elf Rennen weiter der Schweizer Audi-Fahrer Nico Müller, der am Samstag nach einer Kollision und einem Dreher in der Anfangsphase zwischenzeitlich ans Ende des Feldes gefallen war, letztlich aber Fünfter wurde. Eng belegt als bester Österreicher Platz zehn. Am Sonntag findet noch das vierte Nürburgring-Rennen binnen kürzester Zeit statt.