Über allem steht das konsequente Bemühen, in den betroffenen Regionen Frieden und Sicherheit zu schaffen, damit auch eine Rückkehr in die Heimatländer möglich ist. Was kann es Besseres geben, als Menschen, die unsere Werte der Humanität selbst erlebt haben, nach Rückkehr in ihre Heimatländer diese auch selbst leben?