Angreifer niedergeschlagen

Der 32-Jährige schlug daraufhin seinerseits mit der Faust auf den Kopf des Mannes, wodurch dieser zu Boden stürzte und der 24-Jährige das Messer an sich nehmen konnte. Danach sperrten sich die beiden in der Wohnung des Jüngeren ein und verständigten die Polizei. Der 51-Jährige randalierte weiter im Gang und warf mit Bierflaschen um sich. Die herbeigeeilten Polizisten nahmen den Mann fest und stellten neben den drei Tatwaffen auch einen Teleskopschlagstock sicher. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.