„Kultur ist in 573 Gemeinden an 365 Tagen im Jahr auf vielfältige Weise präsent. Hunderttausende Freiwillige arbeiten da in den unterschiedlichsten Bereichen“, erklärt Holdinggeschäftsführer Martin Lammerhuber. Nun wird die nächste Generation aktiv. Unter anderem sprachen die Bürgermeister Stefan Klammer (26, Neidling), Bernadette Schöny (27, Kaltenleutgeben), Manuel Zusag (28, Lichtenwörth) und Michael Wurmetzberger (30, Kaumberg) über die Auswirkung von Kultur und Bildung auf die Lebensqualität und Zukunftsperspektiven in ihren Gemeinden.