Banges Warten ist momentan im Waldviertel angesagt. Die Belegschaft der Baufirma Hartl Haus im Bezirk Zwettl bekam erst gestern Abend, beziehungsweise heute Früh ihre Testergebnisse zugestellt. Wie berichtet, sind ja acht Mitarbeiter aktuell infiziert und insgesamt 40 Angestellte galten als Verdachtsfälle. Während im Norden noch die Ergebnisse ausständig waren, liegen in der Wachaumetropole Krems nun fast alle Daten auf dem Tisch. Die Zahl der positiven Fälle im Rahmen des sogenannten „Partyclusters“ stieg auf 24 an. Die Hälfte der Betroffenen waren übrigens Kontaktpersonen, die schon wohlweislich in Isolation geschickt worden waren. Inwieweit nun die Lage entschärft ist, bleibt aber laut den Behörden noch abzuwarten.