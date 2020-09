Die Geschichte des Weinbaus ist bis heute eng mit der Kultur der Menschheit verbunden. Als außergewöhnliches Spiegelbild dessen präsentierte sich am Samstag einer der schönst gelegenen Weingärten von Illmitz mitten im Nationalpark Neusiedler See. Die Rebstöcke-Idylle mit ihren reifen Trauben wurde zur Kulisse für einen historischen Moment: Die offiziellen Vertreter von 20 Botschaften machten sich im Reich des Spitzenwinzers Willi Opitz an die Arbeit. Im Freizeit-Look halfen die Diplomaten bei der Ernte tatkräftig mit. Botschafterin Veronika Erte aus Lettland zeigte ebenso Einsatzfreude wie Amtskollegin Gloria Patricia de Jesus Navarrete Pinto aus Chile. Jemen, Albanien, Serbien, Uruguay und noch viele andere Nationen waren voller Eifer dabei.