Leiden Sie unter Novinophobia? Wenn ja, dann bereitet auch Ihnen die Angst, dass der Wein ausgeht, schlaflose Nächte. Im gleichnamigen Kriminalfall in Podersdorf am See können Hobby-Detektive ihren Scharfsinn beweisen – und Einblicke in die Welt des Weines gewinnen. Für des Rätsels Lösung sind alle fünf Sinne gefragt.